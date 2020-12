Por

A 13ª coletiva do Pacto Acre sem Covid promovida na manhã desta sexta-feira, 11, trouxe a regressão das regiões do Alto Acre e Baixo Acre para a Bandeira Laranja na classificação de risco da pandemia do novo coronavírus. O Alto Acre, que estava na fase verde, regrediu direto para o nível de alerta, sem mesmo passar pela Bandeira Amarela. Já o Baixo Acre, que estava na fase de atenção (amarela) desceu à Bandeira Laranja.

O relatório apresentado pelos representantes do Comitê indica que os indicadores que demonstram a situação de cada região tiveram aumento, principalmente no índice de notificações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e internações em leitos clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Covid-19.

Já a regional do Juruá/Tarauacá, permanece na Bandeira Amarela, porém com uma piora na nota final obtida pelos indicadores.

