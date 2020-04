PGR pede abertura de inquérito para investigar declarações de moro

Procuradoria solicitou ao Supremo Tribunal Federal para ouvir o ex-ministro da Justiça

O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de um inquérito para ouvir o ex-ministro Sergio Moro a respeito das declarações contra o presidente Jair Bolsonaro, realizadas nesta sexta-feira (24).

O jurista solicitou que Moro apresente provas dos fatos narrados no pronunciamento. De acordo com a PGR, os crimes a serem investigados são os de falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução de justiça, corrupção passiva privilegiada, denunciação caluniosa e crime contra a honra.

No pedido, Aras diz que os fatos revelam a prática de atos ilícitos pelo presidente da República. Além disso, afirma que, se não forem comprovados, podem configurar o crime de denunciação caluniosa cometido por Sergio Moro. O procurador ainda disse que se oferece para denunciar, se for o caso.

Outra ação pode vir da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), já que o presidente da instituição classificou como graves as declarações do ex-ministro e disse que uma comissão vai investigar os indícios de crimes.

