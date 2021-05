PF prende 5 pessoas em Cruzeiro do Sul por tráfico de drogas e outros crimes

A Polícia Federal em Cruzeiro do Sul/Ac, em ação conjunta com a Polícia Civil do estado do Acre, deflagrou na manhã desta terça-feira (11) a operação “CRIMINALIS NEXUM 2”, que busca desarticular organização criminosa voltada, principalmente, ao tráfico de drogas na cidade de Cruzeiro do Sul/AC, além de outros crimes. Ao todo foram cumpridos 06 mandados de busca e apreensão e 05 mandados de prisão preventiva.

Os mandados foram expedidos pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco.

Durante a ação, uma pistola Glock 380 foi apreendida. Os alvos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal para a adoção dos procedimentos de polícia judiciária e posteriormente, encaminhados à Unidade Penitenciária Manoel Néri da Silva – UPMN, em Cruzeiro do Sul-AC, para ficarem à disposição a Justiça.

A investigação conduzida pela Polícia Federal no Acre foi denominada de CRIMINALIS NEXUM, do latim conexão criminosa, faz referência a troca de mensagens, de cunho criminoso, recuperadas pela Polícia Federal de celulares encontrados dentro de celas do presídio Manoel Neri, em que membros faccionados presos eram mandantes e organizadores da organização criminosa.

Participaram da Operação 20 policiais federais e 6 policiais civis.

Em consideração a pandemia causada pela COVID-19, todas as cautelas foram tomadas, para a segurança de todos os envolvidos.