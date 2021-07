Petecão visita Tarauacá e inspeciona Feira Popular de Feijó construída com emenda do parlamentar.

O senador Sérgio Petecão cumpriu uma extensa agenda no interior do estado, nesta terça-feira, 29. Em Tarauacá, visitou amigos e lideranças do município, reuniu-se com vereadores e ouviu as reivindicações da comunidade sobre alocação de recursos para a região.

Petecão ainda esteve com o vice-prefeito de Tarauacá, Raimundo Maranguape (PSD), e o parabenizou pelo mandato atuante que vem cumprindo em favor da população. O gestor municipal agradeceu o apoio do senador e as emendas destinadas ao município, reforçando a parceria com o parlamentar.

“É sempre muito bom receber a visita do senador em nosso município. Isso demonstra o compromisso dele com a população e o desenvolvimento de Tarauacá”. Afirmou o vice-prefeito.

Em Feijó, acompanhado do prefeito Kiefer Cavalcante (PP) e do vice-prefeito Elson José (PSD), inspecionou a obra da feira popular do município, construída com emendas do parlamentar.

“Uma obra bem feita que vai gerar emprego e renda, principalmente, para as pessoas mais humildes” afirmou o gestor municipal.

O senador parabenizou o prefeito Kiefer. “A prefeitura está de parabéns por essa belíssima obra. Fiquei encantado com esse espaço, que vai beneficiar os nossos feirantes de Feijó. Fico muito feliz em ter destinado uma emenda para construção da Feira Popular”.

Depois de visitar a regional do Tarauacá/Envira, Petecão encerra a agenda da semana no Alto Acre. Sexta-feira, 02, o Senador participará da assembleia extraordinária da Associação dos Municípios do Acre (AMAC) em Brasiléia, cidade que completa 111 anos de emancipação política.