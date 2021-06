Petecão se solidariza com fazendeiro milionário que reclamou de operação do Exército em fazenda no Acre

O senador Sérgio Petecão saiu em defesa do pecuarista Jorge Moura, que ficou revoltado com a presença de homens do Exército Brasileiro armados na Fazenda Campo Esperança, na BR-317, em Capixaba. Moura gravou um vídeo para mostrar a “truculência” dos fiscais com o pecuarista e a esposa, que inclusive aprece nas imagens repreendendo os profissionais que estão em serviço.

A atividade questionada por Moura faz parte do trabalho de fiscalização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) em conjunto com o IDAF do Acre, e ocorreu nesta terça-feira, dia 15. A ação acontece em vários estados do país, por ordem e coordenação do Palácio do Planalto.

“Jorge Moura, resolvi gravar esse vídeo em solidariedade a você, independente de quem você é. Sei que você é um grande produtor, um trabalhador. Fiquei chocado com a cena que vi hoje. E se cabe, quero pedir desculpas em meu nome. Você não merece isso!”, avaliou o senador acreano.

Os fiscais foram ao local para averiguar o armazenamento de defensivos e a possível destinação inadequada de embalagens vazias de agrotóxicos na propriedade. “Infelizmente o nosso estado é uma inversão de valores muito grande. É por isso que o estado só vive nessa merda aí, porque os poucos que trabalham são perseguidos. Se eu pudesse ir embora, eu ia embora. É uma tristeza para nós que somos produtores passar por um constrangimento desse”, afirmou Jorge Moura.

O secretário estadual de Agricultura, Nenê Junqueira, repudiou o exagero e disse que “o produtor não pode ser tratado como bandido”. “Afinal, qual ameaça representa um produtor rural? Para o exército estar junto, um verdadeiro absurdo, e falta de respeito com que produz, gera emprego e renda. Estou atento à expressões e atitudes desta natureza e não compactuo em nenhuma hipótese com tais práticas.”

O secretário encaminhou o vídeo ao governador Gladson Cameli e ao senador Márcio Bittar e pediu que as imagens cheguem à ministra da Agricultura, Tereza Cristina. O Notícias da Hora tentou falar com o Ministério da Agricultura no Acre, mas ninguém do órgão foi encontrado.