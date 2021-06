Antônio Pedro destaca ações de Gladson em favor da produção rural no Alto Acre

O deputado Antônio Pedro (DEM) aproveitou a sessão virtual desta quarta-feira (16), na Assembleia Legislativa para afirmar estar satisfeito com a ordem de serviço do governo para melhoria da estrada velha em Xapuri. “É um serviço muito grande em 53 quilômetros. Quase um asfalto”, disse.

Pedro destacou a produção de milho que se fortalece na região e cada vez mais traz autossuficiência. O parlamentar criticou as cobranças sobre o governador Gladson Cameli, as quais, segundo ele, não deveriam ser feitas por causa do curto tempo de mandato.

“A vontade do governador é que o Estado seja realmente produtivo, mas é necessário melhorar os ramais, algo que Gladson está providenciando”, frisou.