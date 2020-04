Ouça aúdio:

Portadores de doenças crônicas como diabetes hipertensão e asma, além das pessoas a partir dos 60 anos foram identificadas como o grupo de pessoas com maior risco de desenvolver casos graves e morte por conta do coronavírus. A melhor forma de evitar essa doença é se protegendo, uma vez que o vírus é transmitido de uma pessoa doente para uma pessoa que não está ou pelo contato com objetos e superfícies contaminadas. Então, para saber como se proteger melhor, ouça as dicas da médica pneumologista da Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz), Patrícia Canto Ribeiro.

“As medidas de cuidados são as mesmas, o que elas precisam é que as pessoas ao redor delas tenham cuidado também. Se for possível, essas pessoas não devem sair de casa. Peça que alguém, um filho, um vizinho ou um amigo saia para elas, faça as compras, vá à farmácia, ao banco. Agora, as medidas de higiene são as mesmas. Se precisar sair, de máscara! Lavar as mãos com bastante frequência; se for possível leve seu álcool gel; evite tocar o rosto, os olhos, a boca, o nariz e nunca tocar na máscara, pela parte da frente da máscara, usar sempre as fitinhas da máscara ou o elástico. Ao chegar em casa tirar os sapatos do lado de fora; trocar imediatamente a roupa, colocar essa roupa da rua para lavar. Se for possível, tomar um banho imediatamente. São medidas que podem ajudar”.

Segundo o Ministério da Saúde, a transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de toque do aperto de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro e objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computador, entre outros. Por isso, não abra mão da distância mínima de 2 metros entre você e as outras pessoas nos estabelecimentos comerciais, além do uso de máscara. Lave bem as mãos e faça uso do álcool em gel depois de manusear objetos e equipamentos. A melhor forma de evitar o coronavírus é se protegendo. Se você tem dúvida se está com coronavírus, basta ligar para 136 ou acessar no chat pelo site saude.gov.br/coronavírus.