Uma pesquisa divulgada, ontem (24), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) revela que 34 mil acreanos (3,9%) apresentaram sintomas conjugadas que podem indicar contaminação pelo novo coronavírus, causador da Covid-19. Os conjuntos de sintomas utilizados foram: perda de cheiro ou sabor, ou tosse e febre e dificuldade para respirar; ou tosse e febre e dor no peito.

A pesquisa, com dados de maio, também revela que em termos percentuais, o Acre fica acima do percentual do País de pessoas com dois ou mais sintomas associados à Covid-19. No Brasil, o percentual é de 2%, no Acre 3,9%, ficando atrás apenas da média obtida na região Norte, que foi de 7,8%. Região Sul (0,6%), Nordeste (2,7%), Centro-Oeste (0,4%) e Sudeste (1,2%).

