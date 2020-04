Por Antonia Nascimento

Moradora do Ramal São Francisco em Assis Brasil, preocupada com a saúde e segurança de seus familiares, denuncia que cidadãos peruanos estão fazendo uso de travessias por meio do Rio Acre na zona rural para burlarem o sistema de guarda das fronteiras, e dessa forma chegarem a cidade de Assis para fazerem compras.

De acordo com a informante, seus familiares vivem próximos à beira do rio e presenciam quase que diariamente a entrada e saída de peruanos pela rota. ”A situação está séria, sabemos que eles estão sim entrando e saindo, desde o começo do fechamento da fronteira. Eles passam no terreno do meu tio! Então as pessoas aqui estão muito preocupadas porque eles vão nos comércios, fazem compras, têm contato com os vendedores e com outras pessoas. Não sabemos de que parte eles estão vindo, sabemos apenas que eles estão indo e voltando. Ontem mesmo passou uma turma indo para Iñapari, e segundo informações, estas pessoas teriam vindo de outra parte e não conseguindo passar pela ponte, resolveram ir pela zona rural, porque sabem que tem acesso. Hoje pela manhã, saí para caminhar com minha mãe e encontramos vários peruanos perguntando se entrava caminhonete até a beira do rio, porque segundo eles, tinham uns familiares deles que queriam passar para Assis, mas dada a distância, queriam levar uma caminhonete para trazê-los”, contou.

Disse ainda que, a travessia no rio é fácil porque está raso e além disso não conta com fiscalização. No tocante acrescentou que a polícia fez ronda no ramal apenas uma vez na semana passada e não foram mais, deixando assim o povo a mercê de sua própria autoridade.

