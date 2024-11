Pedro Longo destaca audiência pública sobre o impacto do Porto de Chancay na economia do Estado

O deputado Pedro Longo, do PDT, anunciou nesta terça-feira (19), na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), duas importantes iniciativas voltadas para o desenvolvimento econômico e a melhoria do ambiente educacional no estado.

Audiência pública sobre o impacto do Porto de Chancay

Em seu discurso, o parlamentar informou que será realizada, no dia 6 de dezembro, uma audiência pública para discutir os impactos da inauguração do porto de Chancay, Peru, ocorrida na última quinta-feira (14), na economia do Acre. A proposta é focar nos efeitos para os setores de transporte e logística, que, segundo ele, são áreas estratégicas para o estado.

“Há uma grande expectativa de que o Acre seja beneficiado, mas é necessário que medidas sejam tomadas para que isso ocorra em condições justas para os empresários locais”, ressaltou. Longo também destacou as dificuldades enfrentadas pelas empresas acreanas em comparação às empresas dos países vizinhos, como problemas com a alfândega, a Receita Federal e a vigilância sanitária.

Foram convidados para o debate consulados de países vizinhos, representantes da Receita Federal, do Ministério da Agricultura (Mapa) e da NTT, entre outros órgãos que desempenham um papel crucial na consolidação dessa nova rota de comércio.

Projeto para restringir o uso de celulares nas escolas

O pedetista também apresentou um projeto de lei que propõe a restrição do uso de aparelhos celulares e dispositivos eletrônicos por alunos do ensino fundamental e médio, tanto da rede pública quanto da privada. A medida se baseia em legislações semelhantes já aprovadas em estados como São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

Longo justificou que a iniciativa busca auxiliar os professores, que enfrentam dificuldades diárias com o uso indiscriminado de celulares nas salas de aula, além de promover maior igualdade entre os estudantes da rede pública e privada. “Queremos que os alunos da rede pública tenham a mesma possibilidade de se beneficiarem dessa restrição”, explicou.

O parlamentar solicitou ao presidente da Comissão de Educação da Aleac que o projeto seja submetido a um amplo debate antes de sua tramitação. Segundo ele, a medida contribui para a melhora no aprendizado e na disciplina escolar.

“Existem estudos que demonstram que o simples fato de cortar o uso do celular durante o período escolar reduz significativamente a distração, melhora a retenção de informações, aumenta o foco e facilita a interação entre os alunos, especialmente durante os intervalos e recreios. Além disso, reduz consideravelmente a perda de criatividade, justamente no momento em que buscamos despertar a capacidade criativa e de interação dos estudantes. Com esse projeto, queremos garantir que os estudantes da rede pública tenham as mesmas condições que os alunos da rede privada, proporcionando um ambiente mais produtivo e propício para o aprendizado”, explicou o deputado.

Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac

Foto: Ismael Medeiros

