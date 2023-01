Peão de fazenda é atacado por touro enquanto tratava animais, em Capixaba

O peão de fazenda Isael Estácio de Oliveira, de 40 anos, foi vítima da fúria de um touro na tarde desta quinta-feira, 5, na BR-317, km 98, localizado no Ramal Chico Mendes, no município de Capixaba, no interior do Acre.

Conforme informações, o homem trabalha em uma fazenda e estava realizando trabalhos com um touro, quando o animal se alterou e o atacou com violência. Funcionários da fazenda ouviram os gritos do peão, e correram para ajudar o colega de trabalho. Quando os trabalhadores chegaram, o touro de assustou e saiu correndo disparado, entrando no curral.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e se deslocou até o local, onde prestou os primeiros atendimentos e depois encaminhou Isael ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Segundo o enfermeiro Jânio do Samu, o homem chegou ao PS com uma fratura no membro superior esquerdo, um ferimento causado pelos chifres do boi no ombro esquerdo, outro ferimento no membro inferior direito na altura do joelho, mais ou menos de 20 cm, porém, sem sinal de fratura.

A equipe do Samu constatou também um ferimento no queixo, um hematoma na lateral esquerda do tórax, com suspeita de fratura de costela, porém, o paciente se encontra lúcido e orientado. Foi realizado o APH (Atendimento pré- Hospitalar), e depois foi encaminhado para a emergência do PS, para passar por uma avaliação mais minuciosa.