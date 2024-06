Paulo Guedes exalta missão do agro em manter o Brasil alimentado

“Existe um horizonte imenso de oportunidades aqui dentro, só depende de nós mesmos. O setor agrícola é a maior fonte de competitividade do Brasil, e tudo está ali no entorno, a agroindústria como expansão, e toda infraestrutura. Os governos precisam estar atentos a isso”.

O ex-ministro da economia Paulo Guedes foi o palestrante do segundo dia do Interagro, com sua palestra intitulada “As perspectivas da expansão do agro”. Durante sua fala, Guedes exaltou a atuação do agronegócio no Brasil, além de comentar sobre diversos assuntos de tendências econômicas nacionais e internacionais. Mais de 1 mil pessoas estiveram presentes no auditório do Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes.

“Vocês [produtores rurais] mantiveram o Brasil se alimentando, vocês garantem a segurança alimentar do Brasil”, enalteceu. Em sua palestra, o ex-palarmentar explicou sobre como os eventos mundiais estão conectados, traçando todo um contexto macrohistórico, além de reforçar o potencial econômico do Brasil.

“A democracia está fazendo perguntas a respeito das entregas da classe política. Temos que entender que tudo está conectado e temos de ter consciência do potencial do Brasil. Nós somos a segurança alimentar do mundo. Nós somos o futuro cibernético, nós vamos reindustrializar o Brasil. Existe um horizonte imenso de oportunidades aqui dentro, só depende de nós mesmos. O setor agrícola é a maior fonte de competitividade do Brasil, e tudo está ali no entorno, a agroindústria como expansão, e toda infraestrutura. Os governos precisam estar atentos a isso”, declarou.

Após a palestra, compuseram a mesa para um debate, a senadora Tereza Cristina (Progressistas); o deputado federal Pedro Lupion (Progressistas); o presidente do Sindicato Rural de Campo Grande (SRCG), Alessandro Coelho; o presidente da Associação de Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), Guilherme Bumlai; e o presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni.

“É uma honra receber essas autoridades no Interagro, dispostas a compartilhar conhecimento neste evento. São discussões como essas que são essenciais para o futuro do desenvolvimento do nosso agro”, ainda declarou Alessandro Coelho.

Programação

A programação do período da manhã fez parte do painel intitulado “Tendências e Perspectivas Econômicas”, e contou também com apresentações de instituições privadas. O médico veterinário Marcelo Renck Real, da empresa Real H, apresentou a palestra intitulada “Pecuária Sustentável: Desempenho e Inovação”, enquanto a diretora do Escritórios de Negócios de Taiwan, Sandra Shih, expôs sobre os diversos aparatos tecnológicos desenvolvidos no país, em sua palestra “Agritech -Tecnologias Agrícolas Desenvolvidas em Taiwan”.

O período da tarde ainda terá mais dois painéis e todo evento segue até o sábado (22), incluindo as entregas dos prêmios Agroestudantil, que premia as melhores pesquisas realizadas nas instituições de ensino em cursos do agro, além da 3ª edição do Prêmio de Agrojornalismo, com apoio da empresa de operações florestais MS Florestal.

