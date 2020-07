Ele diagnosticado com coronavírus neste mês e estava internado no Hospital do Juruá

Informações vindas do Vale do Juruá dão conta do falecimento, na manhã desta segunda-feira (13), do pastor evangélico Assis Firmino Sombra, de 76 anos, natural de Tarauacá.

Ele diagnosticado com coronavírus neste mês e estava internado no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

Por conta das complicações no seu quadro de saúde, o idoso foi transferido de Tarauacá para unidade de saúde em Cruzeiro do Sul, para dar continuidade ao tratamento contra a doença, mas ele não resistiu e morreu.

