Em razão da pandemia de Covid-19, diversos os processos se tornaram mais demorados. Na Saúde a agilidade se tornou ainda mais necessária. Com isso, uma parceria entre municípios, Estado e o Escritório das Nações Unidas (Unops), resultou na aquisição de medicamentos que serão destinados à atenção básica de 15 municípios do Acre que aderiram à compra.

“Neste período de dificuldades foi superimportante a iniciativa do Estado em fechar essa parceria. Foram adquiridos, na primeira remessa, 75 medicamentos, entre antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios e soros”, elencou a farmacêutica da Diretoria de Planejamento da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), Isabela Sobrinho.

Os medicamentos começaram a ser entregues no dia 1º de março, segundo Isabela. “À medida em que vão chegando, a gente vai separando, entrando em contato com os municípios e eles vêm buscar, com exceção de Feijó, Rio Branco, Tarauacá e Cruzeiro do Sul, pois todos os medicamentos estão sendo entregues diretamente lá”.

Os municípios que aderiram à compra são:

1- Rio Branco

2- Capixaba

3- Assis Brasil

4- Xapuri

5-Plácido de Castro

6- Santa Rosa

7- Marechal Thaumaturgo

8- Porto Walter

9- Cruzeiro do Sul

10- Porto Acre

11- Bujari

12- Mâncio Lima

13- Feijó

14- Tarauacá

15- Jordão

