A medida faz parte do conjunto de ações previstas no decreto nº 5.465, que prevê ações de emergência de saúde pública decorrente da doença causada pelo novo coronavírus.

Em um ofício assinado pelo coordenador do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 e secretário de Saúde do Acre, Alysson Bestene, foi solicitado ainda o fechamento das rodoviárias no estado.

O documento foi encaminhado à Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac). Além disso, para a Prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, que também é presidente da Associação dos Municípios do Estado do Acre (Amac) há uma determinação para os demais municípios do estado sejam orientados cerca do fechamento das rodoviárias.