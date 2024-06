Palmeiras vence o Bragantino e cola na liderança do Brasileirão

O Palmeiras segue em ascensão no Campeonato Brasileiro e conquistou sua quarta vitória consecutiva nesta quinta-feira (20.06).

No Allianz Parque, o Verdão venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, com gols de Raphael Veiga e Rony, pela décima rodada da competição. Matheus Fernandes, ex-jogador do Palmeiras, descontou para os visitantes.

Com esse resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira alcança a terceira posição na tabela, somando 20 pontos, empatado com o Botafogo, que fica à frente pelo critério de gols marcados. O Flamengo lidera o campeonato com apenas um ponto a mais. O Bragantino fica na oitava posição, somando 15 pontos.

A partida foi bastante movimentada desde o início. O Palmeiras teve as primeiras chances de abrir o placar, mas foi o Bragantino quem assustou primeiro. No entanto, foi o Verdão que saiu na frente com um gol de Raphael Veiga aos 20 minutos. Rony ampliou a vantagem para os mandantes, mas Matheus Fernandes diminuiu para os visitantes.

No segundo tempo, o Bragantino conseguiu empatar rapidamente, mas Rony recolocou o Palmeiras à frente do placar. A partida seguiu disputada, com chances para os dois lados, mas o Verdão conseguiu segurar a vitória até o apito final. Com um desempenho consistente, a equipe alviverde segue em busca do topo da tabela do Brasileirão.

O próximo desafio do Verdão será contra o Juventude, no domingo, no Allianz Parque, às 18h30 (horário de Brasília). Já o Red Bull Bragantino enfrenta o Vitória, no mesmo dia e horário, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 X 1 BRAGANTINO

Data: 20/06/2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Maira Mastella Moreira (Fifa-RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Daiane Muniz (VAR-Fifa-SP)

Cartões amarelos: Eric Ramires e Vitinho (Red Bull Bragantino)

Público: 29.119 torcedores

Renda: R$ 2.155.800,48

GOLS: Raphael Veiga, aos 20 minutos do 1°T, e Rony, aos nove minutos do 2°T (Palmeiras).

Matheus Fernandes, aos três minutos do 2°T ( Bragantino)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Naves, Murilo e Piquerez; Zé Rafael (Fabinho), Aníbal Moreno, Gabriel Menino (John John) e Raphael Veiga (Vanderlan); Estêvão (Garcia) e Rony (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes (Talisson), Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Eric Ramires (Thiago Borbas), Matheus Fernandes (Gustavo Neves) e Lucas Evangelista; Mosquera (Vitinho), Helinho e Sasha (Nacho). Técnico: Pedro Malta

Fonte: Esportes