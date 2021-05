Pai e filho são presos após receberem mais de 7 kg de droga pelos Correios escondidos em caixa de som

Um homem de 42 anos e o filho dele, de 18, foram presos nesta sexta-feira (28) em Rio Branco após receberam uma encomenda dos Correios que tinha mais de sete quilos de maconha. As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Repressão a Entorpecente, (Denarc), em conjunto com a Delegacia de Repressão ao Narcotráfico do Estado do Mato Grosso do Sul – foram dois meses de investigação.