Já era tarde da noite de quarta-feira (4) quando o pai do cantor e radialista Giovanni Acioly comunicou o falecimento do filho, Giovanni, que estava internado desde o último domingo (1) quando sofreu um grave acidente automobilístico em Tarauacá.

E vai ser no dia de seu aniversário de 55 anos, nesta quinta-feira (5), que o também radialista e professor Raimundo Acioly, vai enterrar o próprio filho. Em suas redes sociais os amigos lamentam não poderem festejar a data e os desejos são quase que unânimes: o consolo para o momento de dor.

Giovanni teve um traumatismo craniano grave o que acarretou a morte encefálica confirmada à família na noite de quarta pela equipe médica do Pronto Socorro da Capital, onde ele estava internado na UTI desde segunda-feira (2) quando foi transferido do Hospital Sansão Gomes, em Tarauacá, para a Capital em uma UTI aérea devido a gravidade de seu estado de saúde.

O cantor estava em coma desde o momento do acidente, ele respirava com a ajuda de aparelhos. Sua situação comoveu toda Tarauacá, sua cidade natal. “Virou um verdadeiro centro de orações”, agradeceu o pai. Na Capital, amigos de Giovanni fizeram vigílias e momentos de orações na frente do hospital.

Ainda não há informações sobre velório ou enterro do jovem, que deve ocorrer em Tarauacá.

Com informações ContilNet