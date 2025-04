Paciente tenta fugir de hospital no AM com soro na veia; vídeo viraliza

Uma decisão tomada pela Secretaria de Educação e Cultura do Acre (SEE/AC) vai garantir mais segurança para quem produz alimentos no campo. Em reunião nesta segunda-feira, 7, com representantes da Controladoria-Geral da União (CGU) e do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), a pasta definiu que os valores apresentados pelos próprios agricultores no processo de chamada pública para fornecimento de gêneros alimentícios à rede estadual de ensino serão respeitados.

A medida foi anunciada pelo secretário Aberson Carvalho em publicação nas redes sociais. Segundo ele, o objetivo é fortalecer a agricultura familiar, respeitar o trabalho dos produtores locais e movimentar a economia rural, tudo isso sem abrir mão da qualidade na alimentação dos mais de 140 mil estudantes da rede estadual.

“Tomamos uma decisão que reafirma nosso compromisso com quem produz em nossa terra: vamos garantir que os valores definidos pelos agricultores, no processo de chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar, sejam mantidos com base na cotação de preços apresentada”, afirmou.

Na prática, a medida evita que o governo do Estado force uma redução nos valores apresentados pelos produtores após a seleção das propostas, algo que vinha sendo motivo de preocupação entre sindicatos e cooperativas do setor. A decisão teve participação direta do superintendente da CGU, Osmar Nilo Bezerra, e do superintendente do MDA no Acre, Cesário Braga, que também participaram da reunião.

“O governador @gladsoncameli tem reforçado que devemos priorizar as aquisições da agricultura familiar, para garantir uma alimentação escolar saudável para nossos mais de 140 mil alunos, e promover o desenvolvimento econômico regional”, destacou Aberson Carvalho.

