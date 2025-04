Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido na Avenida Isaura Parente

Homem desorientado foi contido por segurança após tentativa de fuga inusitada no Hospital Geral de Itacoatiara; cenas chamaram atenção nas redes sociais.

Um paciente não identificado tentou fugir do Hospital Geral José Mendes, em Itacoatiara (AM), no último domingo (6), ainda com o acesso venoso e o soro conectado ao braço. O momento foi registrado por uma testemunha e rapidamente viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, o homem aparece com uma camisa cobrindo a cabeça, visivelmente confuso, enquanto caminha pelos corredores segurando o suporte do soro. Testemunhas alertaram um segurança, que conseguiu impedir sua saída do prédio.

O caso chamou atenção pelo modo incomum da tentativa de fuga, já que o paciente ainda estava em tratamento. O vídeo, que circulou amplamente na internet, gerou debates sobre as condições de atendimento e supervisão em unidades de saúde da região.

Até o momento, o hospital não se pronunciou sobre o estado de saúde do homem ou as circunstâncias do incidente.

VÍDEO:

