Operação “Ouro Negro” é deflagrada pela Polícia Civil para desarticular esquema de desvio de combustível

Ascom/Polícia Civil do Acre

A Polícia Civil, através da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), deflagrou no último sábado, dia 06, a Operação “Ouro Negro”, com o cumprimento de 19 mandados de busca e apreensão e 03 de prisões, na cidade de Rio Branco.

Após meses de investigação, a Polícia Civil comprovou a existência de um esquema que desviava combustível do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN), o qual era revendido a empresários ao valor de um real e cinquenta centavos, aproximadamente, mais barato que nos postos de combustível.

Cada abastecimento era realizado entre mil e três mil litros. Um funcionário do Instituto de Administração Penitenciária foi preso, pois era o responsável por liberar o combustível no sistema de gestão de abastecimento, para que um terceiro revendesse. Esta pessoa também era responsável por cooptar os empresários para a aquisição do combustível, e também foi presa na deflagração da operação.

Mais de dez empresários e fazendeiros foram identificados como compradores do combustível desviado, e irão responder pela pratica do crime, em conjunto com os responsáveis pelo desvio do combustível. Dois deles receberam ordem de prisão pela pratica do crime de posse ilegal de arma de fogo e foram encaminhados a delegacia de flagrantes.

Os dados coletados apontam o desvio de aproximadamente dez mil litros de combustível por mês, e vinha ocorrendo ao menos desde o ano de 2018, gerando um prejuízo milionário ao estado do Acre.

Não há qualquer comprovação de participação de postos de combustíveis, os quais não possuem qualquer vínculo com o Estado. O Estado do Acre utiliza sistema de gestão de abastecimento, com uma empresa contratada para realizar o abastecimento de toda a frota do Estado. Esta empresa é quem credencia os postos de combustíveis a serem utilizados pelo Estado e quem faz o pagamento aos postos, após receber o valor do Estado. Não há qualquer indício de participação da empresa contratada nem dos postos de combustíveis.

Os mandados de buscas cumpridos nos postos de combustíveis visavam a coleta de provas da pratica do crime pelos investigados, bem como a participação de terceiros envolvidos, e do montante de combustível desviado, e não buscando comprovar a participação dos postos no esquema fraudulento.

Ao todo já foram apreendidos 12 veículos, aproximadamente 30 mil reais e cinco armas de fogo e dois mil litros de combustível desviados do IAPEN. Os bens apreendidos visam recompor o erário público.

O IAPEN prestou todo o apoio durante a operação. O crime praticado por alguns não pode ser utilizado para manchar a honra da instituição nem dos policiais penais. Ressaltamos que nenhum policial penal foi alvo da investigação, vez que a pessoa presa não faz parte do quadro permanente, mas apenas exercia cargo em comissão no órgão desde o ano 2018.

A Polícia Civil vem trabalhando de forma incisiva no combate a corrupção, crime que causa grande prejuízo a toda a população acreana. E agradece ao governo do Estado pelo apoio a instituição Polícia Civil, bem como pela forma isenta e corajosa que enfrenta a corrupção existente em alguns órgãos públicos, crime este praticado por pessoas descompromissados com a gestão pública.

O Governador do estado vem demostrando não pactuar e ter a vontade necessária para erradicar qualquer ato que lesione o patrimônio público.