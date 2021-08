Onda de calor permanece no Acre e Inmet alerta para risco à saúde devido a altas temperaturas

A região mais afetada com as altas temperaturas é a do Vale do Acre, que abrange as cidades de Sena Madureira, Rio Branco e Brasileia. Segundo o instituto, esses locais devem registrar temperatura 5ºC acima da média por período de dois até três dias.

Para esta quarta, a previsão do Sistema de Proteção da Amazônia é de tempo aberto em todo o estado, com céu claro a parcialmente nublado. No oeste do Estado algumas nuvens ficam carregadas e podem provocar chuva passageira no período da tarde. Nas demais regiões acreanas não há previsão de chuva. As temperaturas, segundo Inmet, deve chegar a 38ºC, com sensação térmica de 40°C.

Outro fator que contribui para essas altas temperaturas é a falta de chuva. O Rio Acre, na capital, está com 1,38 metro – próximo da menor cota histórica já registrada, que foi em 2016, quando chegou a 1,30 metro.

Major Cláudio Falcão, da Defesa Civil Municipal, explica que a chuva registrada na última semana quebrou o ciclo de mais de 50 dias sem precipitações, porém, não teve significado.