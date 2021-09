Oito cidades do Acre não tem mortes por Covid-19 desde agosto

Um levantamento mostra Capixaba, Manoel Urbano, Jordão, Assis Brasil, Santa Rosa do Purus, Xapuri, Porto Acre e Senador Guiomard entre as cidades sem mortes por Covid-19 desde agosto no Brasil.

A cidade de Senador Guiomard acumula 42 óbitos desde o início da pandemia e faz parte do grupo de 30% há dois meses sem vítimas fatais da doença.

Jordão registrou duas mortes na pandemia.

Os dados foram compilados pelo drive de estatística do Metrópoles, o (M)Dados, com base em informações do Ministério da Saúde.

Segundo o Metrópoles, a maior parte desses locais está em Minas Gerais. Por lá, 314 cidades estão nessa situação.