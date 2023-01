Novo secretário de segurança garante que combate as facções continuará sendo prioridade

Homem de 33 anos é executado com cinco tiros, sendo um na cabeça, dois no peito e dois no ombro.

O crime com características de execução, foi registrada cerca de 30.minutos após a queima de fogos, na Travessa Santarém, no bairro Alto Alegre, região alta de Rio Branco, a capital do Acre.

A vítima identificada pela polícia, pelo nome de Mário dos Santos Souza, de 33 anos.

Segundo o que investigadores da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa- DHPP conseguiu apurar, é que Mário já possuía passagem pela polícia por crime de tráfico de drogas, e no início da madrugada, ele seguia em direção ao Beco no final da Travessa Santarém, quando um homem que é morador do bairro se aproximou de Mário e o executou com cinco tiros, na frente de dezenas de testemunhas, porém após o crime o que impera é a “lei do silêncio”, pois as testemunhas preferem não se envolverem temendo represálias já que o autor do crime é da própria comunidade.

A motivação para o crime ainda não foi esclarecida, o que pode acontecer a qualquer momento, pois as equipes da DHPP, estão em busca de localizar e prender o autor do crime.

Por volta de zero horas e 40 minutos um chamado de socorro deu entrada na central do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU informando que um homem estaria ferido a tiros na Travessa Santarém, quando a equipe chegou ao local a vítima já estava morta.

Policiais militares do 3° Batalhão, já estavam no local quando a equipe do SAMU chegou. Ao ser constatado a morte da vítima o local foi isolado pela Polícia Militar, para a realização dos trabalhos de perícia criminal, realizada por peritos do Instituto Médico Legal- IML e Polícia Técnica Científica, que durante manuseio no corpo da vítima percebeu as cinco perfurações.

Também foi encontrado dentro da vestimenta do morto, uma faca serrilhada ( faca de mesa), a vítima não portava documentos pessoais na carteira, somente papéis sem valor de identificação.

O corpo foi identificado na sede do Instituto Médico Legal- IML.

