Novo Bolsa Família deve ser lançado na quinta-feira (2)

A informação foi confirmada pelo ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias; o valor poderá chegar a R$ 750

O Bolsa Família será relançado nesta quinta-feira (2), em uma cerimônia no Palácio do Planalto, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A informação foi divulgada na manhã desta terça-feira (28) pelo ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. “Na próxima quinta, teremos um momento especial, com a apresentação do novo Bolsa Família”, afirmou Dias.

O programa destinará R$ 600 aos beneficiários inscritos, com pagamento extra de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos.

O ministro informou também que o novo formato do benefício vai atuar em parceria com outros programas. Ele não detalhou, contudo, como será essa atuação.

“[Haverá] garantia não só de transferência de renda, mas a gente vai assegurar um instrumento de políticas voltadas para o combate à fome e, ao mesmo tempo, redução da miséria e da pobreza. Além disso, [teremos] a volta das condicionalidades e a integração do Bolsa Família com outros 32 importantes programas voltados para a qualidade de vida”, afirmou Dias.

Pente-fino

Em entrevista à Record TV, à Record News e ao R7 no início do mês, o ministro destacou que o governo federal fará um pente-fino no programa. Há, ao menos, 2,5 milhões de beneficiários inscritos indevidamente, do total de 21,8 milhões de participantes.

“Vamos atualizar todo o cadastro. Há indícios muito grandes de que 2,5 milhões de beneficiários não preenchem os requisitos e estão [incluídos no programa] indevidamente. Aprovamos a revisão do cadastro, com o setor social, estados e municípios”, disse ele na ocasião.

O valor de R$ 600 do Bolsa Família, com o acréscimo de R$ 150, foi garantido pela aprovação da proposta de emenda à Constituição (PEC) do estouro.

Para participar do programa, conforme explicou Wellington Dias em entrevista à Record TV, os beneficiários deverão agendar o atendimento em uma das 12 mil unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) espalhadas pelo país.

A partir da atualização de documentos, haverá o cruzamento dos dados com outras bases, como o Cadastro Único, a Caixa e a Previdência Social, além de informações dos municípios.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários