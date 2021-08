Novidade: 22º Festival do Açaí de Feijó contará com presença do Amai Park

A população de Feijó terá a oportunidade de conhecer o projeto da maior e melhor estrutura de lazer e diversão do estado. Isso porque a equipe do Amai Park estará no 22º Festival do Açaí. A ação será uma das várias novidades deste ano inseridas no tradicional evento do interior.

Entre sexta-feira, 13, e domingo, 15, os feijoenses e moradores de outras cidades que comparecerem à festividade poderão ter todos os detalhes do empreendimento de R$ 70 milhões que já está em fase de obras, com 50% dos brinquedos radicais concluídos. Além de conhecer as mais de 15 atrações do parque que está sendo construído na Estrada AC-40, no Ramal da Piçarreira, pouco antes de Senador Guiomard (Quinari).

“Nosso foco é oferecer um novo conceito de lazer e diversão para as famílias acreanas com um projeto totalmente conectado com a natureza. No Amai Park, serão 70 mil metros quadrados recheados de atividades de entretenimento para crianças, jovens e adultos. Além de oferecermos um espaço moderno e inovador que só terá no Acre, queremos fortalecer o turismo regional e a economia local a partir desse grandioso empreendimento”, diz Joaquim Neto, CEO do Amai Park & Resorts.

Segundo ele, uma tenda conceito será erguida ao lado da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Centro de Feijó, e estará aberta à visitação do público durante os três dias do 22º Festival do Açaí. “É um evento tradicional e reconhecido que mobiliza muitas pessoas. Estamos com boas expectativas para apresentar ao público todas as ideias pensadas para trazer o melhor tipo de divertimento da região aos acreanos. Convido todos os feijoenses e visitantes a passarem na nossa tenda”, afirma Joaquim Neto.

Com décadas de experiência no mercado brasileiro pela gestão e consultoria de parques aquáticos, a empresa Amazon Eventos desembarca no Acre para incluir o estado na rota dos parques aquáticos, promovendo uma nova opção de turismo regional a partir do resgate e valorização da cultura local, buscando proporcionar integração com a natureza.