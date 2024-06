Nota de falecimento

O Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC) realizou nesta sexta-feira, 28, uma reunião administrativa em formato online, a segunda sob a nova gestão do grupo, presidido pelo procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Danilo Lovisaro do Nascimento.

A pauta da reunião incluiu a proposta de maior integração entre os Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaecos) e outros órgãos de segurança pública, destacando especialmente a construção de uma maior interlocução com a Secretaria Nacional de Segurança.

Durante a reunião, também foi discutido o Plano Nacional de Capacitação da Escola do GNCOC, responsável por promover a integração de integrantes dos Ministérios Públicos estaduais para o enfrentamento do crime organizado e o combate à corrupção.

O objetivo da Escola do GNCOC é disseminar a experiência e os resultados dos Gaecos estaduais para melhor preparar seus membros e promover o aperfeiçoamento das ações.

Acompanharam o presidente na condução da reunião a secretária de Planejamento Institucional e integrante do Gaeco do MPAC, promotora de Justiça Marcela Cristina Ozório, e o promotor de Justiça Bernardo Fiterman Albano, que coordena o Gaeco do Ministério Público acreano e é secretário executivo do GNCOC.

O encontro também contou com a participação da diretora da Escola do GNCOC, Paula Ayres Lima (MPMG), e dos demais integrantes da Escola, Leonardo Romanelli (MPSP), Francisco Ilídio (MPPR) e Ana Lara Camargo (MPMS).

Agência de Notícias do MPAC

Fotos: Tiago Teles

Fonte: Ministério Publico – AC