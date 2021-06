No aniversário de 59 anos do Acre, significados da bandeira, brasão e hino do estado que lutou para ser brasileiro

Por Iryá Rodrigues Presente em prédios públicos e pontos turísticos, a bandeira do Acre representa a identidade do estado que lutou para se tornar parte do Brasil. Assim como o hino e o brasão, que carregam consigo uma rica e importante parte da cultura acreana. Nesta terça-feira (15), data em que o estado completa 59 anos de emancipação política, o G1 ouviu o historiador Marcos Vinícius Neves e listou os significados de cada um dos fragmentos da bandeira e um pouco da história e curiosidades sobre o hino e o brasão do Acre. Neves começou contando que todos os símbolos que o Acre carrega atualmente têm sua origem no período da Revolução Acreana.

Bandeira foi criada em 1899

Talvez o mais conhecido dos símbolos do estado, a bandeira do Acre foi criada no governo de Luís Galvez Rodriguez de Arias, em 1899. Originalmente, ela representava os tratados de limites territoriais e tinha a diagonal invertida, em relação ao que é hoje.

A primeira linha reta de cima representa o Tratado de Madri, de 1750; a linha diagonal representa a revisão desse tratado, que é o Tratado de Ayacucho, de 1867; e a linha de baixo, representa o que viria a ser o Tratado de Petrópolis, com a nova configuração da fronteira depois da Revolução Acreana.

Neves conta que a bandeira feita por Galvez existiu durante todo o período do estado independente e, depois, foi adotada por Plácido de Castro durante a continuação da Revolução Acreana.

Após a anexação do Acre ao Brasil em 1903, com o Tratado de Petrópolis, ela ficou em desuso até que, em 1920, o primeiro governador do território federal unificado, Epaminondas Jácome, decidiu adotá-la como bandeira oficial do território federal do Acre, só que inverteu a diagonal.

As cores principais da bandeira (verde e amarelo) são as mesmas da bandeira do Brasil e são uma representação da integração do estado com o Brasil. Cada cor tem um significado específico:

Amarela: símbolo da eternidade como o ouro e retrata as riquezas da terra

Verde: representa esperança, força, longevidade e imortalidade universal

Já a estrela vermelha no canto superior esquerdo, segundo conta o historiador, foi uma homenagem à Revolução Francesa, que tinha ocorrido 110 anos antes da fundação do estado independente do Acre. A estrela na bandeira representa o sangue dos bravos que lutaram pela a anexação da área do atual estado do Acre ao Brasil.

Hino tem dupla autoria A letra do hino acreano foi escrita pelo jovem médico e poeta baiano, de 23 anos de idade, Francisco Mangabeira, em 5 de outubro de 1903, no Seringal Capatará, no acampamento do exército de Plácido de Castro, durante a Revolução Acreana. Conta a história que Francisco Mangabeira saiu da Bahia e foi para o Acre atraído pelas riquezas da região acreana. Foi então convidado por seringalistas da região a servir como médico no exército do Coronel José Plácido de Castro, e acabou aceitando o desafio. Já no final da Revolução Acreana, Francisco Mangabeira passou a prestar serviços médicos aos feridos de guerra e à população. “Ele participou do corpo médico e era um grande poeta. Então, conta-se, que no momento em que estava nas trincheiras do Seringal Capatará, já no finalzinho do período da Revolução Acreana, em 1903, ele fez uma poesia para guerra do Acre, que é a letra do hino”, conta Neves. Na década de 40, um compositor e maestro amazonense que morou muitos anos em Tarauacá e depois se mudou para Cruzeiro do Sul, onde acabou morrendo, chamado Mozart Donizetti, criou a melodia para a poesia de Mangabeira. “Então, o hino acreano tem uma dupla autoria, com base na poesia do Mangabeira e a melodia de Mozart. Posteriormente, esse hino foi oficializado como hino do Território Federal do Acre, e depois do Estado do Acre. Foi uma construção ao longo de muito tempo.” Brasão

O brasão do estado do Acre é um dos símbolos oficiais e é inspirado no brasão proposto por Plácido de Castro, também durante a Revolução Acreana.

“Houve uma adaptação de alguns símbolos, mas em essencial, é o brasão que tinha sido desenhado e proposto por Plácido de Castro, no final da guerra do Acre”, diz o historiador.

Entre suas principais referências está a Queda da Bastilha, representada pelo boné vermelho que está acima da marca para identificar os Jacobinos. Possui ainda dois ramos de café e tabaco, entrelaçadas por espadas de punho que ilustram a força e a disposição em defender sua terra. No centro do escudo, um leopardo simboliza a ferocidade, agilidade e a força. Atrás do animal, uma seringueira representa a riqueza acreana.