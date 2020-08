A União Nacional dos Dirigentes Municipais (Undime) realizou na manhã de sexta-feira, 14, no auditório da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), uma reunião com os secretários municipais de educação do Acre, para discutir o alinhamento das políticas públicas educacionais e as novas estratégias de ação da educação no período de pandemia.

A reunião é mais uma da série de debates acerca das deliberações aprovadas no último encontro com o Fórum Estadual de Educação, realizado no dia 3. Estiveram em discussão as melhorias das ações de ensino remoto não presenciais já implementadas, bem como a possibilidade do retorno das aulas presenciais, que está em debate pelos membros do fórum estadual.

De acordo com Ana Luce Galvão, secretária executiva da Undime, o encontro é mais uma oportunidade para discutir a necessidade da produção do plano de contingência de retorno das aulas presenciais para cada município. “Por enquanto, o fórum entendeu que não é possível o retorno das aulas presenciais. Com isso, precisamos avaliar em conjunto as estratégias de ensino para que, quando isto for possível, disponibilizarmos de uma estrutura segura para todos”, pontuou Ana.

Atendendo as medidas de distanciamento recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o evento foi um diálogo aberto sobre os esclarecimentos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Penat). Além disso, contou com a presença de 14 secretários municipais de educação e três representantes dos municípios de Capixaba, Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

Durante o diálogo foram discutidos, por exemplo, a execução do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), bem como a produção de kits da merenda escolar, entrega de livros didáticos nas escolas, a distribuição de apostilas pedagógicas, além da elaboração de projetos de atividades de ensino a distância em cada município acreano.

“Além dos encaminhamentos dos recursos do FNDE, nós aproveitamos para esclarecer com os secretários sobre o Censo Escolar. É importante que todos participem, tanto escolas estaduais quanto municipais, para que no ano seguinte haja o repasse desses recursos para as instituições”, salientou o presidente da Undime no Estado, Cleomar Portela.

Ainda no encontro, Ana Luce aproveitou a oportunidade para incentivar as inscrições das escolas no Prêmio Gestão Escolar que, este ano, já conta com a participação de 25 escolas estaduais e 17 escolas municipais, além de salientar a importância das inscrições na Olimpíada de Língua portuguesa”. Vale lembrar que o Acre, na edição anterior das Olimpíadas de Português, ganhou medalhas de ouro, com alunos da escola Humberto Soares da Costa na categoria documentário”, relembra Ana Luce.

