Ouça áudio:

O presidente Jair Bolsonaro está com motivos para comemorar. Desde o início de sua gestão na Presidência da República, as taxas de aprovação ao seu governo não chegavam a ser tão altas quanto agora. É o que diz pesquisa Datafolhadivulgada nesta sexta-feira (14), apontando que a aprovação da população cresceu de 32% para 37% desde a segunda quinzena de junho.

Eleições 2020: agentes públicos estão proibidos de fazer publicidade e propaganda a partir deste sábado (15)

Além disso, a avaliação negativa do governo caiu de 44% para 34% e sua melhor taxa de ótimo ou bom desde o início do mandato nesta segunda semana de agosto. A parcela que considera o governo Bolsonaro regular também cresceu, de 23% para 27%, e há ainda 1% que preferiu não opinar.

Os resultados mais atuais fazem parte de pesquisa feita nos dias 11 e 12 de agosto, junto a 2065 brasileiros com 16 anos ou mais, em todas as regiões do país. Para evitar contato pessoal, as entrevistas foram feitas por telefone. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos considerando o total da amostra.

Fonte: Brasil 61

Comentários