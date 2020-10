Na manhã desta quarta-feira, 28, a Polícia Civil em Mâncio Lima deu cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça e conseguiu prender L. L. da S. de 21 anos, sob acusação de tráfico de drogas e organização criminosa.

De acordo com a investigação, L. L. da S. já havia sido presa duas vezes pelo cometimento do mesmo crime, tráfico de drogas, na cidade de Rodrigues Alves e na Comunidade de Santa Rosa, ambas localizadas na região do Juruá.

A investigação apontou ainda que, L. L. da S. é esposa de W. Y. de 25 anos, que foi preso em julho deste ano também pelo crime de tráfico de drogas. Os crimes imputados a W. Y. são de roubo, tráfico e organização criminosa. Crimes que o acusado responde em regime fechado no presídio Manoel Neri.

Após o cumprimento da ordem judicial e procedimento de praxe, a mulher foi ouvida pelo delegado José Obetanio e em seguida colocada à disposição da Justiça.

Comentários