Navio de Assistência Hospitalar “Doutor Montenegro” inicia atendimentos na Operação “Acre XXIII”

Publicado por Marcelo Barros, via Marinha do Brasil

O Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) “Doutor Montenegro”, subordinado ao Comando da Flotilha do Amazonas, chegou em Cruzeiro do Sul (AC) no dia 8 de fevereiro, dando início aos atendimentos na Operação “Acre XXIII”.

Após a chegada na cidade, o Comandante do NAsH “Doutor Montenegro” realizou reunião de planejamento e guiou uma visita a bordo com diversas autoridades, mostrando os compartimentos e a capacidade técnica e profissional disponível para levar atendimento às populações ribeirinhas.

No período 27 de janeiro a 13 de fevereiro, durante a subida do Rio Juruá até a cidade de Cruzeiro do Sul, foram realizados 324 atendimentos médicos, 145 odontológicos, 474 de enfermagem e 130 laboratoriais, nas comunidades Nova Aliança, Portelinha e Jaburu da Cidade do Juruá (AM); Nova União e São Sebastião, da cidade de Carauari (AM); Walter Bori, Nova Olinda e São Paulo, da cidade Itamarati (AM) e; Nossa Senhora das Graças, da cidade de Cruzeiro do Sul (AC).

O navio permanecerá em Cruzeiro do Sul até o nível do Rio Juruá subir, permitindo uma navegabilidade com segurança para as cidades de Porto Walter, Rodrigues Alves e Marechal Thaumaturgo.