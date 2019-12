Blog do Evandro Cordeiro

O governador Gladson Cameli (Progressistas) disse agora há pouco ao Blog do Evandro Cordeiro que nunca existiu aresta na relação dele com o senador Sérgio Petecão (PSD), ao ser perguntado se aquele abraço desta quinta-feira, 18, durante evento no Quinari, entre ele e o parlamentar, colocaria fim ao proclamado “racha” entre os dois. “Não tem aresta nenhuma. O que existem são as críticas construtivas, que são fundamentais para um governo. Não só dele, mas aceito as críticas inclusive de outros parlamentares. Quem quer acertar um governo faz assim: aceita sugestões e críticas”, afirmou, na humildade, uma característica conhecida dele. Gladson disse ainda que a relação entre ele e toda a bancada, tanto a federal quanto a estadual, é para ser comemorada, de tão boa que é. “Eles têm sido parceiros, tanto quando nos ajudam com trabalho quanto com as críticas constitutivas”, declarou.

