N. Lima quer votar pedido de impeachment de Bocalom na próxima terça

O vereador N. Lima, presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, quer colocar o pedido de impeachment contra o prefeito Tião Bocalom, enviado à Casa de Leis na última segunda-feira, dia 23, pela advogada Joana d’Arc, alegando a prática de crime político-administrativo em meio à investigação do secretário de saúde Frank Lima, acusado de assédio sexual.

Segundo o presidente, a Câmara está cumprindo todas as regras sobre a instalação do processo de impedimento. “Estamos cumprindo o rito. Recebi hoje um documento da advogada onde ela pede que a gente faça o que tem que ser feito. Quero dizer que estamos cumprindo o rito e quero colocar no plenário na próxima terça, com o parecer da Procuradoria Jusrídica”, esclareceu.

N. Lima é aliado de primeira hora do prefeito Tião Bocalom, e apesar de a legislação prever, não colocou o documento à análise do plenário na sessão de terça-feira, dia 24, causando corre-corre nos bastidores da Casa Legislativa. Já há articulação da Prefeitura de Rio Branco para que os parlamentares não apoiem a investigação contra Bocalom.