Mundo ultrapassa 200 milhões de casos de Covid-19

Mariana Catacci Da CNN

O mundo registrou 200.031.896 casos de Covid-19 nesta quarta-feira (4), de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins. Os casos brasileiros, 20 milhões, representam cerca de 10% das infecções globais.

Os Estados Unidos contam com o maior número de casos no mundo, mais de 35 milhões. A Índia ocupa o segundo lugar, registrando mais 31 milhões de infecções. Em terceiro lugar, o Brasil também atingiu outro marco nesta quarta-feira, tendo ultrapassado 20 milhões de casos.

Quanto às mortes, o Brasil registra o segundo maior número do mundo, 559.607, atrás apenas dos Estados Unidos, onde 614.705 pessoas já morreram desde o início da pandemia. No país norte-americano, o Centro de Controle de Doenças voltou a recomendar o uso de máscaras em ambientes internos mesmo para aqueles que já foram completamente imunizados.

A maior preocupação global, no momento, é com a variante Delta, identificada pela primeira vez no território indiano. Segundo o Ministério da Saúde, pelo menos 287 casos da nova variante já foram identificados no Brasil. Só na cidade do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde afirma que a variante está presente em 45% das amostras sequenciadas de pacientes com Covid-19.

Desde o início de dezembro de 2020, os esforços mundiais para a imunização contra o vírus têm sido intensos. Até o momento, mais de 4 bilhões de doses de diferentes vacinas foram aplicadas no mundo. O Brasil contabiliza 146.657.249 doses aplicadas e 43.227.630 pessoas completamente imunizadas.