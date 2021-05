Centenas de pessoas, a maioria portando bandeiras e vestindo camisas com a foto do presidente Jair Bolsonaro, aguardam a sua chegada ao local do evento. Na cabeceira da ponte, no sentido Rio Branco-Porto Velho, apoiadores instalaram um outdoor em apoio à Bolsonaro. A expectativa é de que o presidente quebre o protocolo e vá ao encontro de seus apoiadores.

