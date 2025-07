Empresário é condenado a dois anos de prisão e multa de R$ 50 mil por agressão que causou cegueira em professor

Faltando poucos dias para o início da 50ª edição da Expoacre, o governador Gladson Camelí visitou, na tarde desta quinta-feira, 17, as obras de preparação do Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. Acompanhado por sua equipe de governo e técnicos responsáveis pela montagem da estrutura, o chefe do Executivo destacou a importância do evento para o fortalecimento da economia e da identidade cultural do Acre.

Com entusiasmo, Camelí afirmou que a edição deste ano será histórica, tanto pelo marco simbólico dos 50 anos quanto pela estrutura e atrações preparadas. “Estou numa ansiedade para que chegue logo o dia da Cavalgada, da abertura oficial, para que todos os acreanos, homens, mulheres, brasileiros, possam se reencontrar aqui. Está sendo feito um trabalho com muito amor, com muito carinho, não só pelo governo, mas também com apoio da iniciativa privada”, disse o governador.

A estrutura da feira está recebendo os últimos ajustes. Equipes de arquitetura, engenharia, marcenaria e concretagem atuam em ritmo acelerado para concluir, até o dia 25, toda a infraestrutura necessária. Um dos destaques é o galpão institucional do governo do Estado, que será utilizado para prestação de serviços à população e exposição das ações das secretarias estaduais ao longo do ano.

Além da programação cultural e de entretenimento, a Expoacre 2025 chega com forte viés de negócios. Os espaços para expositores empresariais foram ampliados, e uma novidade é a criação de um setor voltado à integração internacional, com o objetivo de atrair novas parcerias e ampliar oportunidades comerciais.

A tradicional Cavalgada abrirá oficialmente a feira no sábado, dia 26 de julho. Sobre sua participação, Gladson confirmou presença e relembrou um momento marcante da edição anterior. “Com toda certeza vou estar na Cavalgada, com a bandeira do Brasil. Vou participar de todos os dias, visitar os estandes. Esse é o momento em que eu me coloco como cidadão comum, porque também venho pra me divertir”, ressaltou.

A programação musical está repleta de grandes nomes da música nacional. No domingo, 27, o cantor Gusttavo Lima sobe ao palco. Na segunda-feira, 28, Zezé Di Camargo & Luciano fazem a festa, no mesmo dia em que começam as quatro noites de rodeio (de 28 a 31 de julho). O show gospel será comandado por Fernanda Brum, na terça-feira, 29. Na quarta, 30, é a vez da dupla Matheus & Kauan animar o público, e o encerramento, no domingo, 3 de agosto, terá Jorge & Mateus como atração principal.

Camelí também destacou o papel da imprensa e da população na divulgação do evento. “Peço que divulguem. Essa não é uma festa do governador Gladson, é uma tradição de 50 anos. Que todos venham, com suas famílias, para se divertir. Esse é um espaço de negócios, mas também de lazer, de reencontro”, afirmou.

Durante a visita, o governador revelou ainda que pretende anunciar, após o encerramento da Expoacre, o novo local que deverá abrigar, futuramente, o novo Parque de Exposições. “Vou lançar o local do novo parque de exposições de Rio Branco a partir do ano que vem. Vai ser surpresa”, antecipou.

A Expoacre consolida-se como o maior evento do Acre, unindo negócios, cultura, entretenimento e tradição. Com o lema da união entre governo, iniciativa privada e sociedade, a feira promete atrair visitantes de todo o Brasil — e até do exterior. “Dois colegas meus, um da Austrália e outro da Inglaterra, já confirmaram presença. Isso mostra a força do nosso estado”, concluiu o governador.

