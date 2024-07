Mulheres dão mais oportunidade à família na empresa

Reunião em alagoas tratará de temas como justiça climática, desenvolvimento sustentável para mulheres e meninas, e avanços legislativos, entre outros

A hora e a vez da mulher na política

Minoria na política, as mulheres estão trabalhando para mudar essa realidade. Amanhã e terça-feira, em Maceió, representantes femininas de quatro organismos internacionais – União Europeia, ONU, ONU Mulheres e Mercosul – e 26 países participam da 1- Reunião de Mulheres Parlamentares do P20. O encontro tem como propósito discutir políticas que contribuam para o aumento da representatividade feminina nos espaços de poder, mas também dará atenção a um tema que diz respeito a todos os gêneros: a sustentabilidade.

Nos dois dias de trabalho, a reunião em Alagoas tratará de temas como justiça climática, desenvolvimento sustentável para mulheres e meninas, avanços legislativos e de políticas públicas para as mulheres, e combate às desigualdades de gênero.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, estará na abertura do evento, às 9h. Desde outubro do ano passado, Lira preside o P20, grupo formado pelos chefes do Parlamento do G20. Também participam da reunião as deputadas Maria do Rosário, segunda-secretária da Mesa Diretora da Câmara, e Benedita da Silva, coordenadora da bancada feminina.

• G20 NO GÁS Por sinal, a semana será intensa para o G20. Diversos grupos específicos que integram o conjunto dos 20 países-membros, estarão reunidos de segunda a sexta-feira no Brasil para tratar de temas que fazem parte da trilha Sherpas. Os especialistas têm debatido o teor do documento que será encaminhado aos líderes do G20, que farão reunião de cúpula no Rio de Janeiro, em novembro. Inteligência artificial, bioeconomia, transição energética, saúde e justiça social são alguns dos temas abordados.

• SAFRA POLÊMICA

Adiado para esta semana, o lançamento do Plano Safra 2024/2025 é o mais novo capítulo da relação sensível entre o governo Lula e o agronegócio. O setor aguardava a liberação de R$ 570 bilhões, mas o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciou que o plano virá com R$ 475,5 bilhões, acima dos R$ 435 bilhões da safra anterior. “No nosso entender, isso é insuficiente”, reclamou o deputado Arnaldo Jardim (Cidadania), vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA).

• “FORTE SUBSÍDIO” Além de atender à agricultura empresarial com um crédito de mais de R$ 400 bilhões, o governo pretende dar atenção especial à agricultura familiar. Segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, a ideia é oferecer um “forte subsídio” ao pequeno produtor.

• FAMÍLIA É TUDO No mundo dos negócios, as mulheres prezam a família. É oque sugere o levantamento feito pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Segundo o estudo, 60% das empreendedoras contratam mais parentes do que as empresas comandadas por homens. Na avaliação da diretora de Administração de Finanças do Sebrae Nacional, Margarete Coelho, as mulheres têm uma prática empresarial mais inclusiva. “As mulheres têm uma experiência maior de atuação em redes de cooperação. Essa prática se estende aos núcleos familiares”, diz. (Por Carlos Alexandre de Souza)

