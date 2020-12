Um registro de furto foi feito na manhã deste domingo, dia 27, por uma guarnição do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, em Brasiléia, após um empresário acionar via 190 (Emergência), comunicando o sinistro.

Segundo foi apurado, uma das funcionárias teria chegado para trabalhar por volta das 5h00 deste domingo e estacionou sua motocicleta modelo Kingo, placa boliviana, em frente ao prédio na Avenida Rolando Moreira, nas proximidades da Ponte Wilson Pinheiro.

Foi quando um indivíduo se aproximou e percebeu a moto estacionada. Sem alguém por perto, o ladrão sem ligar, saiu empurrando a moto rumo a ponte que liga Brasiléia ao lado boliviano.

A ação do ladrão que foi filmada por sistema de segurança, está sendo analisada na tentativa de identificar o autor e possa ser detido posteriormente.

O caso foi registrado pela guarnição e aconselhou que a proprietária procurasse a delegacia do Município para registrar o fato.

