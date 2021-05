Mulher se finge de morta para escapar de bandido em Tarauacá e escapa por milagre

A servidora pública Edneida Oliveira, moradora do município de Tarauacá, viveu momentos de terror nas mãos de um homem até então não identificado. De acordo com o relato da vítima, foi necessário se fingir de morta para escapar da fúria do criminoso.

A mulher contou à Polícia que um homem, que ela não conhece, chegou a invadir a residência dela e ameaça-la com uma faca. O bandido a enforcou e tentou abusá-la sexualmente.

A servidora falou ainda que pediu socorro, mas ninguém apareceu no local. Ela diz que um livramento divino a salvou da morte e das garras do criminoso. Em seguida, o bandido soltou a mesma, mas, pegou alguns bens materiais e deixou o lar da servidora pública.

Agora, a Polícia Civil trabalha no caso para descobrir a autoria do crime.