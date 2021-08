Mulher morre após caminhonete capotar na Estrada do Pacífico

Uma caminhonete modelo Toyota/Hilux, placas MZQ 3322, capotou na BR 317 (Estrada do Pacífico), altura do km 30, sentido Brasiléia/Assis Brasil, com cerca de seis pessoas da mesma família quando voltavam para casa no Ramal Santa Luzia, no km 84.

Segundo foi levantado com os familiares no hospital, ainda abalados com a perca da matriarca, Maria das Graças Moraes da Silva, de 49 anos, que estava na cabine com seu esposo, identificado como Seu Juarez, quando aconteceu o acidente.

Segundo um dos sobreviventes, foi muito rápido após a cobertura da carroceria (conhecido como gaiola), se desprender fazendo com que o motorista perdesse o controle, fazendo com que o veículo rodasse e em seguida, capotou.

Três dos que estavam na carroceria, sofreram ferimento leves e se encontram fora de perigo. Dona Maria teria se batido dentro veículo, sofrendo ferimentos nos órgãos internos, ficando em estado crítico.

A mulher foi socorrida para o hospital de Brasiléia, onde ainda chegou com vida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu momentos depois. O caso estaria sendo registrado na delegacia do Município.

A Assessoria da prefeita do Município de Brasiléia, publicou nota lamentando o falecimento da vítima, que era bastante conhecida na zona rural do município.

Veja nota:

Nota de Pesar

É com tristeza e pesar que a Prefeitura de Brasiléia, em nome da Prefeita Fernanda Hassem e do Vice-prefeito Carlinhos do Pelado, presta suas condolências aos familiares e amigos pelo falecimento de Maria das Graças Moraes da Silva moradora do km 84 ramal Santa Luzia, ocorrido nesta quarta-feira, 04 em acidente na BR 317, estrada do Pacífico.

Dona Graça deixa era esposa do seu Juarez do 84 seringal Guanabara

Que Deus conforte a família, amigos e colegas neste momento de dor, e que as boas lembranças sempre ilustrem nossos pensamentos.

Descanse em paz!