Michele estava no oitavo mês de gestação. Diagnosticada com a Covid-19, o estado de saúde dela se agravou devido a uma pneumonia e, por isso, os médicos preferiram retirar o bebê, que é o primeiro filho do casal. Ela chegou a ser retirada da entubação, mas, na tarde de quinta (11), ela foi intubada novamente após piora na oxigenação.