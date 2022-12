MPF entra com ação contra o Governo Federal para recuperação da BR-317

Concluindo com chave de ouro seu mandato parlamentar, a deputada Vanda Milani (PROS) recebeu, esta terça-feira(29) em Brasília, do Ranking dos Políticos-uma das mais prestigiadas e respeitadas instituições de análise de desempenho político na capital federal – o prêmio de Melhor Parlamentar do Acre da Legislatura 2019/2022

Bastante rigoroso em suas escolhas, o Ranking dos Politícos utiliza critérios rígidos em sua avaliação para indicação do parlamentar ao prêmio tais como antiprívilégios, votação coerente, liderança no Congresso Nacional e antidesperdício(ou seja, como o parlamentar otimiza os recursos disponibilizados para seu mandato).”E a dra. Vanda Milani preencheu com folga todas estas exigências. E a premiação se deu pela deputada ter contribuído para o desenvolvimento do Brasil no Congresso Nacional”, disse Juan Carlo de Arruda, diretor de Relações Institucionais do Ranking dos Políticos, ao entregar em mãos o prêmio.

Agraciada pela 2º vez com uma premiação do Ranking dos Políticos, já que, em 2021, foi escolhida como a Melhor Parlamentar do Acre, a deputada disse estar extremamente honrada e alegre pela escolha. ”Devo confessar que não esperava tanto. A população de nosso Estado sabe que eu me propus a ser política para levar o melhor ao nosso Estado, para bem representar o cidadão acreano e o nosso pais”.

Reconhecimento do trabalho parlamentar.

Considerada ainda campeã no envio de emendas parlamentares ao Estado, Vanda Milani acrescentou que procurou honrar, ao longo de todo seu mandato, o voto de confiança depositado por seus eleitores num esforço de sempre beneficiar toda a comunidade acreana. “Nosso trabalho parlamentar teve como foco apoiar todos os municípios acreanos, independente de coloração partidária, sempre visando contribuir para o progresso econômico e desenvolvimento social de todo o Estado”, garantiu.

Visivelmente emocionada e grata pela escolha, Vanda Milani falou que o prêmio reflete o reconhecimento de um esforço político incessante ao longo de 4 anos para dignificar o Acre e os acreanos. ”Eu acredito que sempre dei o melhor de mim ao longo de minha carreira. São mais de 35 anos de vida pública e agora mais 4 de Câmara Federal. E o nosso Estado sabe que sempre pôde contar comigo”, enfatizou.

Agradecimento.

Por fim, a parlamentar agradeceu ao Ranking dos Políticos, “pelo carinho e consideração que sempre tiveram comigo e por terem me concedido este título.È uma honra imensurável não só para mim, mas para os acreanos e o Estado do Acre. Sinto-me, sinceramente, com o dever cumprido para com esta legislatura”, finalizou.

