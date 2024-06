MPAC realiza inspeção em frigorífico de Sena Madureira após denúncias de moradores

O MPAC, estava acompanhado pela equipe do IDAF, verificou a higienização e esterilização do local de abate, o armazenamento da carne na câmara fria e a separação da carne industrial.

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Cível de Sena Madureira, realizou nesta quarta-feira, 19 de junho, uma inspeção no Frigorífico de Sena Madureira. A ação teve como objetivo apurar denúncias de moradores da estrada Mário Lobão, no entorno do estabelecimento.

A inspeção contou com a participação do promotor de Justiça Júlio César de Medeiros, acompanhado por médicos veterinários do Serviço de Inspeção Estadual do IDAF/AC, da Chefe do IMAC de Sena Madureira, Marileide Serafim de Andrade, e de fiscais do órgão.

Durante a visita, foram observadas a necessidade de melhorias e refrigeração constante no contêiner de depósito de despojos do abate, bem como na filtragem e no tratamento de efluentes da lagoa de decantação. O IMAC orientou sobre melhorias no tratamento de resíduos sólidos e na diminuição de maus odores para a vizinhança.

No interior do frigorífico, o MPAC, acompanhado pela equipe do IDAF, verificou a higienização e esterilização do local de abate, o armazenamento da carne na câmara fria e a separação da carne industrial.

Em maio e agosto de 2023, o MPAC firmou um Termo de Ajustamento de Conduta com o responsável pela empresa e órgãos fiscalizadores. Diante disso, a Promotoria de Justiça Cível notificou o responsável pela empresa para apresentar documentos que comprovem o cumprimento integral do termo.

A ação do MPAC demonstra o compromisso da instituição em garantir a qualidade dos produtos de origem animal e a segurança alimentar da população, além de atender às demandas da comunidade local.

