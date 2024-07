MPAC promove reunião do GT-TEA e discute demandas de pessoas com autismo

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) reuniu, nesta terça-feira, 9, os integrantes do Grupo de Trabalho na Defesa dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (GT-TEA) para avaliar e planejar ações que visam assegurar os direitos das pessoas com autismo.

A reunião foi conduzida pela coordenadora do GT-TEA, procuradora de Justiça Gilcely Evangelista. “Este encontro é para discutirmos e alinharmos as demandas do GT-TEA, algumas já havíamos discutido anteriormente, e vamos dar continuidade a essas ações”, explicou.

A reunião contou com a presença do coordenador adjunto do GT-TEA, procurador de Justiça Francisco Maia Guedes, e dos promotores de Justiça Ocimar Sales Júnior, Abelardo Townes, Daisson Teles, Thalles Ferreira e Vanessa Muniz.

Os integrantes do GT-TEA discutiram sobre, entre outras pautas, a intenção de propor parcerias com a Universidade Federal do Acre (UFAC) e outras instituições de ensino superior visando oferecer capacitação e, com isso, melhorar o atendimento crianças com TEA nas escolas.

Além disso, outras demandas devem ser levadas aos Conselhos Estaduais de Saúde, Educação e de Assistência Social, bem como discutir com os órgãos de trânsito sobre a concessão de gratuidade no transporte público para pessoas com autismo.

Agência de Notícias do MPAC

Fonte: Ministério Publico – AC