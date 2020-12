Um despacho emitido pelo Ministério Público do Acre – MP culminou na determinação de prisão imediata do policial penal, Alessandro Rosas Lopes, por ter efetuado disparos contra o picolezeiro Gilcimar Silva Honorato, de 58 anos, no bairro Esperança, em Rio Branco. A vítima veio a óbito.

____________________

Como o agente não foi pego em flagrante, a prisão foi convertida para preventiva.

____________________

“Acolho a manifestação do Ministério Público do Estado e converto a prisão em flagrante de Alessandro Rosas Lopes, em prisão preventiva, com fulcro no artigos 312 e 313, e artigo 282, § 6º, todos do Código de Processo Penal” diz trecho do processo.

A Justiça destacou ainda que “para garantia da ordem pública, devendo-se expedir o respectivo mandado de prisão a ser cumprida em instalações compatíveis a sua condição de Policial Penal”, concluiu o despacho.

Comentários