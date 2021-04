As imagens mostram a caminhonete parada ligada em frente da casa, no momento em que o motorista ia entrar com o veículo na garagem. Um carro menor chega e descem pelo menos duas pessoas. Os homens parecem apontar alguma coisa para as pessoas da casa, abrem uma das portas do veículo e empurram a vítima para dentro.

Logo em seguida, um dos criminosos assume o volante e foge com o carro e a vítima. A Polícia Militar foi acionada e começou a buscar pelos criminosos. A vítima foi abandonada durante a fuga, mas a PM-AC não informou o bairro onde ela foi deixada.