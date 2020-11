Almeida foi atingido com um dos disparos no peito e morreu no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) ainda foi acionado, mas apenas constatou o óbito. O comparsa dele não foi encontrado.

O Ciosp informou ainda que o motorista de aplicativo também não estava no local no momento que a guarnição chegou. O carro tinha sido deixado no lugar e foi encaminhado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).