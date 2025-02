Motorista colide com motocicleta e foge sem prestar socorro no Segundo Distrito de Rio Branco

Com a queda, o motociclista sofreu uma laceração grave na perna esquerda, com exposição óssea, ao atingir a borda do bueiro

O motociclista Claudinei Estone Ramires Fidelis, de 51 anos, ficou gravemente ferido após ser atropelado por um veículo na noite deste sábado (9), no Ramal do Benfica, no Polo Benfica, na região da Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da própria vítima, ele trafegava em uma motocicleta Honda Fan 125, de cor preta, no sentido Centro/Bairro, quando foi atingido violentamente por um carro. O impacto arremessou Claudinei para dentro de um bueiro. Após a colisão, o motorista fugiu sem prestar socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros socorros. Após ser estabilizado, Claudinei foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco para receber atendimento médico.