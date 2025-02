Motociclista sofre acidente grave após colidir com monte de barro em Assis Brasil

Vítima sofreu fraturas e cortes após ser acusada de furto por criminosos no bairro Taquari

Wendel Tavares da Silva, 33 anos, foi violentamente agredido na noite deste domingo (3), em via pública, no bairro Taquari, região do Segundo Distrito de Rio Branco. A agressão ocorreu após ele ser submetido a uma suposta “disciplina” imposta por integrantes de uma organização criminosa.

De acordo com a vítima, moradora do bairro Triângulo, ele caminhava pelas ruas do Taquari quando foi abordado por quatro indivíduos, que o acusaram de envolvimento em furtos na região. Os criminosos o levaram para um local escuroe iniciaram a sessão de tortura, utilizando ripas de madeira, socos e chutes. Wendel ainda tentou fugir, mas não conseguiu escapar dos agressores.

Como resultado da violência, ele sofreu fraturas no nariz, um corte profundo no punho, além de múltiplas escoriações e hematomas pelo corpo, incluindo dois ferimentos na cabeça. Após a agressão, os suspeitos fugiram, deixando a vítima caída na rua.

Moradores da área prestaram socorro e o levaram até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito. No entanto, diante da demora na transferência para um hospital de maior porte, a família optou por levá-lo em um carro particular até o pronto-socorro de Rio Branco, onde ele chegou com estado de saúde estável.

A Polícia Militar não foi acionada no momento da ocorrência, e, segundo informações preliminares, o caso não será investigado pela Polícia Civil.

